Bedreiging politieagent in burger

Op 4 augustus 2018, wordt een politieagent in burger, op de Woudseweg in Den Hoorn, bedreigd door een onbekende man.

Omschrijving

Deze man maakt ook stekende bewegingen in de richting van de de politieagent. De onbekende man stapt in een auto en verdwijnt. De politie is op zoek naar drie mannen in een zilverkleurige auto, deze hebben het voorval gezien. Verder is de politie op zoek naar deze verdachte, er wordt een compositie tekening getoond van de verdachte.