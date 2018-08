Mishandeling hardloper Delft

De aangever liep vanuit rv. A13 idrv. A4. De aangever was in het bezit van 2 kleine halters. Nadat er een aanrijding plaatsvond tussen 2 wielrenners en de hardloper ontstond er een vechtpartij. Een van de wielrenners sloeg de hardloper meedere keren met een van de halters op zijn hoofd. Verder werd hij ook geschopt en geslagen door de beide mannen.De hardloper raakte zwaar gewond. De beide mannen zijn er daarna vandoor gegaan idrv. De Kandelaar. Er wordt een foto getoond van een gelijkende racefiets (Bianchi, kleur Celeste), van een van de verdachten.

