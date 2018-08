Overval Kruidvat

Op donderdag 2 augustus rond 14.49 uur, heeft er een gewapende overval in de Kruidvat in de Herenstraat te Rijswijk plaats gevonden.

De verdachte had zich even tevoren voorgedaan als klant en daarna haalde deze uit een tasje een pistool. Hij bedreigde daarmee de medewerker en maande deze de kassa's te openen. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Tips? Bel de politie.

Herkent u de verdachte? Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856. Heeft u vetrouwelijke informatie dan kunt u deze delen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.