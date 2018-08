Beelden explosie Oss, wie herkent de dader

In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 augustus (om 00.47 uur) was er een harde knal te horen in Oss. Bij een café-woonhuis aan de Berghemseweg was een explosief ontploft. Gelukkig raakte niemand gewond. Degene die dit op zijn geweten heeft, hebben we op beeld. Wie (her)kent hem?

Dat de bewoners niet gewond zijn geraakt, is te danken aan de rolluiken, die ze kort voor de explosie helemaal naar beneden hadden gedaan en die een flink deel van de klap hebben opgevangen. Toch raakten ramen, trottoir en geparkeerde auto's flink beschadigd. Het lijkt een gerichte aanslag op het café daar in Oss. Maar wie doet zoiets? Gelukkig waren de camera’s rond het café nog intact. Daarop is de vermoedelijke dader te zien. Wie (her)kent hem?

Vragen

We willen uiteraard weten wie de man is die dat explosief bij café ’t Berghje in Oss heeft neergelegd. Het was in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 augustus, rond 00:47 uur, dat was een dag voor het begin van de kermis. Let goed op zijn kleding en zijn loopje, ook als hij wegrent. Hij vlucht vervolgens de Burgemeester Van den Elzenlaan in.

Hij heeft die nacht al zeker tien minuten voor de explosie in de buurt van het café rondgehangen en wij willen graag weten wie hem daar in de omgeving gezien heeft. Was hij alleen of met iemand samen, of misschien had hij in de buurt van het café een auto, scooter of fiets klaar staan.

We hebben beelden van voorbijgangers die vlak voor en na de explosie in de straat waren en die we graag willen spreken. Zij hebben wellicht de dader gezien. Als je jezelf herkent, neem dan contact op.