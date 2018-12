Woning inbreker gezocht

Omschrijving

Op 27 september 2018 rond 21.00 uur werd tijdens de afwezigheid van de bewoners ingebroken in de woning. De inbreker is via het raam van de badkamer op de eerste verdieping de woning binnengekomen door dit open te breken. Tijdens de inbraak doorzocht de inbreker de woning en zag kans om een mobiele telefoon, geld en oude munten te stelen. De bewakingscamera maakte opnames van de verdachte. Door deze beelden te publiceren wil de politie graag achter de identiteit van deze man komen. Weet u wie dit is of waar hij verblijft? Bel dan met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 - 8844 of als u anoniem wilt blijven, bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.