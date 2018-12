Gewelddadige woningoverval Nunspeet

De politie zoekt getuigen van de gewapende overval op een woning in Nunspeet! Op dinsdag 18 december in Opsporing Verzocht aandacht voor deze zaak.

Vroeg in de avond op donderdag 2 augustus 2018 dringen 5 personen een woning binnen aan de Wiltsangh in Nunspeet. Ze bedreigen de bewoners met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Kort na de melding houdt de politie in de buurt van de woning twee verdachten aan. Mogelijk zijn er nog drie mannen betrokken bij de overval.

Vragen

De politie heeft al meerdere getuigen gesproken. Heeft u iets gezien en ons nog niet gesproken?

Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Graag komen we in contact met mensen die voor of direct na de overval iets verdachts hebben gezien in de omgeving.

Ook camerabeelden uit de omgeving zijn van harte welkom.