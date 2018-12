Gewapende overval op restaurant

Overvallers roven de kluis van het restaurant aan de Belfort in Almere. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal met beelden van de overval en de verdachten. Op 13 december 2018 besteedde Omroep Flevoland tv-programma Bureau Flevoland aandacht aan de zaak. Het filmpje staat ook op onze Facebook pagina met de hashtag #Wanted wednesday.

De overval

Het gebeurt op woensdagmiddag 21 maart 2018. Terwijl er rond 17.30 uur meerdere gasten in het restaurant zijn, komen twee verdacht uitziende personen door de voordeur naar binnen. Het is onmiddellijk duidelijk dat het om een overval gaat. Die verloopt niet zonder slag of stoot. Terwijl één van de medewerkers worstelt met een van de overvallers, loopt de tweede dader verder het restaurant in met een groot mes in zijn hand. De overvaller dwint de eigenaar van het restaurant mee naar achteren te gaan, waar hij geld eist. De overvaller neemt vervolgens de kluis mee en het duo gaat ervandoor.

Op de vlucht

Buiten staat een handlanger met een scooter op de overvallers te wachten en met z'n drieën rijden ze daarop weg langs de Echnaton.

Signalementen

Verdachte 1 (degene met het mes):

jongeman

donkere huidskleur

leeftijd tussen de 16 en 20 jaar

normaal postuur

lengte tussen de 1,71 meter en 1,80 meter

had een skibri op

droeg een bivakmuts met daarover een capuchon en en witachtige sjaal

had een korte zwarte jas aan met met daarop de woorden 'Stone Island'.

Verdachte 2:

jongeman

leeftijd tussen de 16 en 20 jaar

donkergetinte huidskleur

had een skibril op

droeg een gebreide zwarte wollen muts met een sjaal

had een korte zwarte jas aan.

Verdachte 3 (bestuurde de scooter):