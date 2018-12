Winkeldief steelt jack van ruim 400 euro

Een man weet een dure jas te stelen bij een kledingzaak in het centrum van Amersfoort. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en de gestolen jas. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 19 december 2018.

Het gebeurt op zaterdagmiddag 29 september 2018. Een man loopt de winkel aan de Utrechtsestraat binnen. Hij kijkt wat rond bij een rek met jassen en gaat er een jas passen. Een medewerkster ziet het en vindt het wel vreemd dat de man met de jas een pashokje in gaat.

Alarmlabel

Even later geeft de man de jas terug aan de verkoopster en gaat zonder iets te kopen de winkel uit. Als de medwerkster later de bewakingsbeelden controleert, ziet ze dat hij twee jassen meenam het pashokje in en dat zijn rugtas duidelijk gevulder was op het moment dat hij het pashokje weer verliet. Als ze gaat kijken bij de jas die de man haar teruggaf, ontdekt ze dat er een alarmlabel in de jaszak zit.

Buit

Het is de man gelukt om een leren jack van het merk PME Legend ter waarde van 419 euro te stelen.

Signalement van de verdachte