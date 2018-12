Gewapende overval bij pizzabakkerij

In Amersfoort is het filiaal van een bekende pizzaketen overvallen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 5 december 2018.

De overval

Maandagavond 5 november 2019 sluiten de medewerkers van het filiaal van de pizzaketen aan het Prinses Julianaplein de zaak om 22.00 uur en gaan aan de slag om de boel op te ruimen. Als de manager in haar kantoortje zit te werken, komt er opeens een man met een mes op haar af. Ze denkt dat het een geintje van één van haar medewerkers is. Maar niets is minder waar. Het is een overvaller die geld wil.

De bewakingsbeelden

Op beelden van de beveiligingscamera is te zien dat de overvaller binnenkomt als er even niemand in de buurt van de balie is. Hij springt over de balie en rent door de keuken, waar op dat moment ook niemand is. Hij gaat regelrecht naar het kantoor van de manager, stormt het kantoor, pakt haar van achteren vast en bedreigt haar met een mes. Hij eist geld. Ze vertelt hem dat dat niet gaat. De kluis zit op slot en heeft een tijdslot met een zeer lange vertraging.

Het personeel

Terwijl de overvaller de vrouw blijft bedreigen met zijn mes, komt een medewerker langs het kantoor en ziet wat er gebeurt en rent de keuken in. De overvaller heeft dat door en rent hem achterna. Hij dwingt ook deze medewerker onder bedreiging van dat mes om met hem mee te lopen naar het kantoor. Ook een andere medewerker die komt aanlopen moet in het kantoor gaan zitten. De overvaller is vastbesloten niet zonder buit te vertrekken. Dan geeft de manager hem wat contant geld uit één van de kassalades en stopt dat in zijn grijze Eastpak rugtas. Dan moet een van de medewerkers zijn Dr. Dre koptelefoon afgeven. Daarmee lijkt de overvaller genoegen te nemen. Hij rent de keuken door, springt weer over de balie en rent de zaak uit.

De vluchtroute

De overvaller rent rechtsaf over het Prinses Julianaplein, de Arnhemseweg op richting de Bisschopsweg.

Het signalement

De verdachte:

is een jongeman

heeft een lichtgetinte huidskleur

is 16 tot 20 jaar oud

heeft een smal postuur

is ongeveer 1,65 meter lang

droeg zwarte kleding

had een zwarte joggingbroek aan van het merk Nike

droeg een zwarte sjaal voor zijn neus en mond

had een zwarte pilotenbril op met goudkleurige accenten

droeg zwarte Nike Airmax schoenen

had een grijze rugtas van het merk Eastpak op zijn rug.

Volgens de slachtoffers kwam hij nerveus over; hij stond te trillen op zijn benen.