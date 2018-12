Inbraak woning

Bij een woning in een seniorencomplex aan de Friezenpoort in Houten is ingebroken. De dief ging ervandoor met het sieraden en geld van de bewoonster. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 5 december 2018.

Terwijl een 86-jarige dementerende vrouw 's nachts ligt te slapen, sluipt er een inbreker door haar woonkamer én haar slaapkamer. De man is te zien op bewakingscamera's die in haar huis hangen.

De inbraak

Het slachtoffer ligt in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 oktober te slapen in haar appartement in een seniorencomplex aan de Friezenpoort in Houten. Rond 04.30 uur sluipt een inbreker haar huis binnen. De inbraak wordt ontdekt als de thuiszorgmedewerker de volgende ochtend ziet dat het sleutelkastje bij de voordeur is opengebroken.

De camera's

Omdat de bewoonster dementerend is, hebben haar kinderen camera's opgehangen in haar huis, om op afstand te kunnen zien hoe het met hun moeder gaat. Op de beelden van die camera's is te zien hoe de inbreker de woonkamer doorzoekt.

De slaapkamer

Daarna verschijnt hij ook nog in haar slaapkamer. Terwijl de vrouw in bed ligt te slapen, doorzoekt hij een kast. De buit die de inbreker kon vinden bestaat uit een sieradendoosje, gouden ketting en een portemonnee met daarin ongeveer dertig euro.

Het signalement

De verdachte is een:

man

met een blanke of licht getinte huidskleur

met een slank postuur

met een smal gezicht

hij was ongeschoren

hij heeft een smalle, maar grote neus

hij heeft donkere wenkbrauwen

hij droeg een vermoedelijk donkere jas of vest

hij had eern spijkerbroek aan met lage kontzakken

hij droeg sportschoenen

hij had een armband of een horloge om zijn rechter pols.

De oproep

De dochter van het slachtoffer vraagt, uit de grond van haar hart, iedereen die hem herkent, dat door te geven aan de politie.