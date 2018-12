Twaalfjarige jongen bijna beroofd van telefoon

Op weg van school naar huis is een jongen van twaalf op het fietspad langs de Weg der Verenigde Naties tussen IJsselstein en Nieuwegein bijna beroofd van zijn telefoon. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 5 december 2018.

De straatroof

Het gebeurt woensdagmiddag 10 oktober 2018. De jongen fietst tegen drie uur 's middags vanuit school in IJsselstein naar huis in Nieuwegein. Als hij over de Europalaan fietst, merkt hij dat er drie jongens achter hem aan fietsen. Hij besteedt er verder geen aandacht aan. Hij steekt de trambaan over en slaat dan rechtsaf het fietspad op. Als hij op het fietspad naast de Weg der Verenigde Naties fietst, nog vóór de brug over A2, halen de jongens hem in en dwingen hem tot stoppen.

Het steekwapen

Eén van de jongens haalt een steekwapen tevoorschijn en bedreigt hem daarmee. Ze eisen zijn telefoon. Dan komt een vrouw voorbij fietsen en zij heeft door wat er aan de hand is. Ook rijdt er op de weg naast het fietspad een vrachtwagen voorbij. De chauffeur ziet ook dat er iets aan de hand is en schreeuwt iets naar het groepje. De straatrovers laten het er dan bij zitten, springen op hun fiets en gaan er zonder buit vandoor richting IJsselstein.

Het signalement

Alle drie de verdachten:

zijn jongens

hebben een lichtgetinte huidskleur

zijn 15 tot 16 jaar oud

hebben zwart stijl haar

reden op een damesfiets en

één van hemn had een zwart vest aan.

De getuigen

Het signalement is helaas wat summier. Daarom willen de politie ook nog heel graag in contact komen met de twee getuigen: de vrouw op de fiets en de vrachtwagenchauffeur. Waarschijnlijk reed hij in een gele vrachtwagen van de Jumbo enreed de vrouw op een elektrische fiets. Uiteraard spreekt de politie ook graag met andere mensen die getuige zijn geweest van de beroving of de drie jongens misschien hebben zien fietsen in IJsselstein.