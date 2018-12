Man steelt dure truien uit winkel

Laatste update: 13-12-2018 | 09:32 Zaaknummer: 2018313555 Datum delict: 24-10-2018 Plaats delict: Nieuwegein

Een medewerkster van een kledingzaak in het Nieuwegeinse winkelcentrum CityPlaza ontdekt op 24 oktober 2018 dat een plank met truien van het merk P.M.E. Legend leeg is. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe eerder die dag een man de truien pakt, ze in een grote tas stopt en er zonder te betalen mee de winkel uitloopt. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!