Nep-thuiszorgmedewerkers stelen bankpas van hoogbejaarde vrouw

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 19 december 2018.

Smoes

Op zaterdagmiddag 20 oktober wordt er bij haar aangebeld. Als de hoogbejaarde vrouw de deur open doet, staan daar twee jonge vrouwen die zeggen dat ze van de thuiszorg zijn en komen controleren of er goed is schoongemaakt. De bewoonster vindt dat allemaal niet gek en laat ze binnen.

Diefstal

De vrouwen doen alsof ze de woning grondig inspecteren, maar weten ongezien de pinpas van de bewoonster uit de portemonnee te stelen. Dan melden ze de vrouw dat de woning goed schoon is gemaakt, en ze vertrekken weer.

Pincode

De hoogbejaarde vrouw krijgt vlak na het vertrek van de vrouwen een telefoontje. Iemand die zich voordoet als een bankmedwerker zegt dat de pinpas van vrouw is gevonden en zegt dat ze de pincode nodig om het een en ander te regelen. De vrouw geeft haar pincode.

Pinnen

Even later pinnen twee vrouwen op het Smaragdplein in Utrecht 1000 euro van de rekening van het slachtoffer. Dat gebeurt bij een geldautomaat aan het Smaragdplein in Utrecht. Op de beelden daarvan zijn twee vrouwen te zien; hoogstwaarschijnlijk dezelfde vrouwen die eerder bij het slachtoffer thuis zijn geweest.

Signalementen

Verdachte 1:

vrouw

blanke tot lichtgetinte huidskleur

lang, blond haar, mogelijk geblondeerd

normaal postuur, stevig achterwerk

droeg een zwart leren jack

had een spijkerbroek aan met een opvallend groen merklogo aan de achterkant

droeg een pet met daarop de tekst: "my brand money, future billionaires".

Verdachte 2: