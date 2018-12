Babbeltruc bij hoogbejaarde vrouw

Een bejaarde uit Utrecht is het slachtoffer geworden van twee nepagenten en een vrouw die met een smoes haar woning in de Utrechtse wijk Zuilen binnen zijn gekomen en vervolgens haar portemonnee met daarin haar bankpas hebben gestolen. Een De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 12 december 2018.

Op maandagavond 8 oktober rond 19.00 uur gaat de deurbel van de woning van het 90-jarige slachtoffer in de Jan Overdijkstraat. Als ze haar voordeur opendoet, staat er een vrouw die zegt dat ze namens de kapper geld op komt halen.

Nepagenten

Ze gelooft het verhaal niet en laat de vrouw niet binnen. Dan verschijnen er twee mannen die zeggen dat ze van de politie zijn. Maar de bejaarde vrouw gelooft ook hen niet. Ze vraagt hen dan naar hun legitimatie. De mannen hebben daar geen zin in en lopen haar zo voorbij de woning in. Even later komen ze weer naar buiten en dan verdwijnen ze, samen met de vrouw die aanbelde.

Portemonnee met bankpas

Als het slachtoffer terug naar binnen gaat, ziet ze dat haar portemonnee is verdwenen. Ze schakelt hulp in van een buurvrouw en de politie. Maar als haar bankpas geblokkeerd wordt, is er al 1250 euro mee gepind.

Pinner

De vrouw die pint met de pas van het slachtoffer staat op de bewakingsbeelden van de geldautomaat aan de Seinedreef in Utrecht.

