Man neergeschoten in Kanaleneiland

Een 24-jarige man uit Utrecht wordt voor een flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland neergeschoten als hij vier daders probeert tegen te houden op hun vlucht. Als hij op de grond ligt, gaan ze er snel vandoor. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 12 december 2018.

Twee mannen zijn op 11 november 2018 's avonds samen in een café in Kanaleneiland. Rond tien voor half acht wordt een van hen gebeld door zijn vriendin. Ze vertelt dat er meerdere jongemannen voor zijn flat staan. Ze belden beneden aan en willen in de centrale hal naar binnen. De vriendin vertrouwt het niet en vraagt of haar vriend naar huis komt.

Kelderbox

De twee mannen rijden naar de flat aan de Alexander de Grotelaan. De vriend van de vrouw loopt de centrale hal van de flat binnen en hoort gerommel in de kelderboxen. Als hij daar kijkt, ziet hij vier jongemannen via de buitendeur van de kelderboxen wegrennen.

Schotwond

De vriend die nog buiten staat, ziet de vier jongemannen uit de buitendeur van de kelderboxen komen en wil ze tegenhouden. Dan hoort hij plotseling een knal. Een van de mannen heeft hem n zijn borst geschoten. De vier verdachten vluchten via een poortje in de richting van de Hannolaan. Het is onbekend hoe zij daarna verder zijn gevlucht.

Motief

Zowel de neergeschoten man als de vriend hebben geen idee wat de aanleiding was van het schietincident. Uit onderzoek is nog niet duidelijk geworden wat de vier bij de kelderboxen deden en of zij het bewust hadden gemunt op een van de twee. De gewonde man is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Signalementen

Verdachte 1:

jongeman

blanke huidskleur

vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst

lengte 1,70 meter tot 1,80 meter

normaal tot atletisch gebouwd

droeg een zwarte jas met capuchon

had een zwarte spijkerbroek aan.

Verdachte 2:

jongeman

lichtgetinte huidskleur

slank postuur

lengte 1,75 meter tot 1,80 meter

droeg een zwarte Colmar jas met een rode capuchon, die hij over zijn hoofd had

onder de capuchon droeg hij een zwart petje.

Verdachte 3:

jongeman

lichtgetinte huidskleur

fors postuur

rende opvallend waggelend

was geheel donker gekleed.

Verdachte 4: