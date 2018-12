Dierbaar sieraad weggenomen bij straatroof

Omschrijving

Het slachtoffer staat op maandag 3 december aan het eind van de ochtend voor de deur van een woning aan de Flamingostraat als hij plotseling een lichte aanraking voelt. In een flits blijkt de ketting van het slachtoffer van zijn nek te zijn getrokken. De verdachte rent, met de ketting in zijn handen, weg in de richting van het Pluvierplein. Het slachtoffer blijft fysiek ongedeerd, maar emotioneel heeft deze straatroof een bijzonder grote impact. De ketting is hem namelijk zeer dierbaar omdat het een aandenken is aan meerdere overleden familieleden die tientallen jaren geleden zijn omgekomen bij een brand. De recherche doet daarom een dringende oproep aan mensen die de ketting hebben gezien of mogelijk in hun bezit hebben, om contact op te nemen.

Er zijn geen hele duidelijke foto’s van de ketting. Om die reden is er door het slachtoffer een tekening gemaakt, ter aanvulling van de foto. Naast informatie over de ketting, wil de recherche natuurlijk ook graag weten wie de straatrover is. Van hem is het volgende signalement bekend:

· Man tussen de 15 en 20 jaar oud

· Licht getinte huidskleur

· Kort donker haar

· Ongeveer 1.70 meter lang

· Opvallend slank postuur

· Hij droeg donkere kleding

Heeft u informatie over de ketting of deze straatroof? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om uw informatie via het onderstaande tipformulier in te vullen.