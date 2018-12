Zorgen om vermiste Anthony Djemadi

De recherche is bezig met een onderzoek naar de vermissing van de 20-jarige Anthony Djemadi. Hij is sinds 13 november 2018 vermist. De familie en de politie zijn bezorgd om Anthony en doen een beroep op het publiek.

Omschrijving

Anthony woonde bij zijn ouders en is op 13 november voor het laats thuis geweest. Volgens de familie van Anthony ging het de laatste tijd niet goed met hem. Anthony is voor het laatst gezien op dinsdagavond rond 23.30 uur in de buurt van de Eva Besnyostraat op IJburg. Na de nacht van 13 op 14 november is er geen enkel contact meer met hem geweest. Ook heeft hij sindsdien geen gebruik meer gemaakt van zijn bankpas en telefoon. De recherche wil graag met iedereen in contact komen die Anthony nog heeft gezien en/of gesproken.

Signalement

Naast de foto waarop het gezicht van Anthony duidelijk te zien is, is het volgende signalement over hem bekend:



Zwarte haren

Bruine ogen

195 cm lang

Rood/oranje jas