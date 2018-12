Inbraak woning Lau Mazirellaan Den Haag

De politie is op zoek naar twee inbrekers die nacht van 20 op 21 oktober in een woning aan de Lau Mazirellaan inbreken en een auto stelen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaken? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.