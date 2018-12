Winkeldiefstal supermarkt Visserijkade Katwijk

De politie is op zoek naar deze winkeldieven die op zaterdag 22 september met een volle kar een supermarkt aan de Visserijkade in Katwijk verlaten zonder dat er afgerekend is.

Vier verdachten komen binnen, pakken een lege kar en in plaats van langs de kassa te gaan zijn twee van de vier terug naar de ingang gelopen en voor het poortje gaan staan zodat de anderen met de volle kar via de ingang zo naar buiten konden lopen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze winkeldiefstal? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.