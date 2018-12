Oplichting via Marktplaats Stationsplein Den Haag

De overdracht van de camera vindt dan vervolgens plaats op 7 oktober bij een koffiegelegenheid op het Centraal Station in Den Haag. Een vrouw betaalt de verkoper via een betaalapp op haar mobiele telefoon. Later blijkt dat er geen geld is bijgeschreven op de rekening van de verkoper. De vrouw is gefilmd door bewakingscamera's.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u informatie over deze zaken? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.