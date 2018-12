Mishandeling ziekenhuis Den Haag

Afgelopen juni meldde een 20-jarige man zich voor behandeling op de afdeling eerste hulp in het MCH Westeinde. Hij was kort daarvoor op straat mishandeld en kwam zijn belager daarna in het ziekenhuis weer tegen.

De gewonde man wordt dan opnieuw door dezelfde man en ook een paar handlangers belaagd en mishandeld. In deze zaak zijn al aanhoudingen verricht, maar de politie is nog op zoek naar de identiteit van één van de mannen. Hij is gefilmd door bewakingscamera's.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.