Aantreffen postpakket met illegaal vuurwerk

Op maandag 5 november probeerden twee vrouwen een pakket illegaal vuurwerk, bestemd voor Amerika, af te geven bij de AH in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam.

Daar krijgen van een medewerkster te horen dat ze geen pakketten kan aannemen. Bij de Primera in hetzelfde winkelcentrum is een PostNL pakketpunt waar ze het pakket wel kunnen inleveren. De vrouwen lopen daarheen en een nietsvermoedende medewerkster neemt het pakket in ontvangst. Op woensdag 7 november wordt bij een reguliere controle van postpakketten door de douane in Den Haag dit pakket met illegaal vuurwerk aangetroffen. Wie zijn deze twee vrouwen op de bewakingsbeelden?

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.