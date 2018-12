Straatroof Loosduinseweg Den Haag

Op 8 november rond 01.45 uur bedreigden twee mannen een 78-jarige fietser op de Loosduinseweg in Den Haag. Nadat hij ze vijf euro had gegeven, gingen ze er vandoor.

Omschrijving

Het slachtoffer fietste die nacht op de Loosduinseweg toen de twee mannen vanaf de overkant op hem af kwamen gerend. Een van de twee schopte tegen de achterkant van de fiets waardoor de man wel moest stoppen. De twee mannen bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen, of iets dat daar op leek, en een mes. Nadat het slachtoffer geld had afgegeven, renden ze weg richting de Gaslaan. Daarna zijn ze vermoedelijk over de Darwinstraat richting de skatebaan op de Jan Krosstraat gerend. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor.

Signalement

De verdachten zijn voor en na de beroving gefilmd op de Loosduinsekade. Beiden hebben gewatteerde jassen aan in horizontale banen. Zij dragen capuchons.

Getuigen

De politie komt graag in contact met de persoon die het slachtoffer nog heeft geholpen na de straatroof. Hij is nog achter de verdachten aangerend. Misschien dat hij zich in dit verhaal herkent en zich alsnog komt melden als getuige.

Daarnaast is er een nog een getuige die twee minuten voordat het slachtoffer met de fiets werd beroofd, op diezelfde plek is geweest. Deze man heeft dreadlocks. Hij heeft zich nog niet bij de politie gemeld. Mogelijk is hij ook beroofd door de twee straatrovers of hebben ze dit geprobeerd. Ook met hem komt de recherche graag in contact.