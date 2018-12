Meiden bestelen 93-jarige vrouw

Omschrijving

Er stonden twee meiden voor de deur, waarvan ze er één die middag al was tegengekomen op straat. Dat meisje had toen gezegd dat ze een keer langs zou komen. Ze hadden iets lekkers bij zich en het slachtoffer liet hen binnen. Ze is met de meiden naar de keuken gelopen en heeft bordjes gepakt. De voordeur heeft al die tijd opengestaan en het slachtoffer vermoed dat er op dat moment iemand naar binnen is gelopen. Toen de meiden wegwaren, bleek twee pinpassen en een ketting van het slachtoffer verdwenen te zijn. Tevens bleek dat er 500 Euro van de rekening was weggenomen.

Van de pintransactie zijn camerabeelden. Er zijn alleen foto’s van deze beelden beschikbaar. De vraag is of iemand de persoon/personen kent?

Deze zaak is onderdeel geweest van een groter onderzoek, daarom worden de beelden nu pas verspreid.