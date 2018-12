Diefstal van sieraden bij juwelier

Omschrijving

Rond 16.00 uur kwam een man de winkel binnen. Hij liep naar achter en keek daar rond. De man vertelde daar tegen een winkelmedewerkster dat hij op 9 oktober langs was geweest en dat er spullen voor hem klaar lagen. Achter de toonbank bleek inderdaad een doosje klaar te liggen met de naam die hij had opgegeven. In dat doosje zaten een gouden slavenarmband en een paar brede gouden oorbellen. De man vroeg of hij de sieraden nog een keer vast mocht houden. Toen de verkoopster de prijs noemde, draaide de man zich een kwart slag om en rende de winkel uit met de sieraden. Hij rende via een pad weg in de richting van het Sint Jansplein. Daar verloren de achtervolgende medewerksters, hem uit het oog.

Wie herkent de man op de beelden?