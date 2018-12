Snelle autodiefstal in Breda

Laatste update: 10-12-2018 | 15:43 Zaaknummer: 2018159448 Datum delict: 08-07-2018 Plaats delict: Breda

In Breda werd op 8 juli van dit jaar een auto gestolen. En dan ook op een hele snelle werkwijze. Het gaat om de zwarte BMW 318 uit de M-serie die op de Lisdodde stond. De knipperlichten gaan vlak voor de diefstal aan en uit. Dan is de auto open. De auto start kennelijk niet meteen, want eerst rolt hij hem naar achteren. Dan gaan de koplampen aan, en weg is hij.