Autodiefstal in Deurne

Omschrijving

In Deurne werd dit jaar op 19 oktober een auto gestolen op de Milhezerweg. De dader loopt voor de diefstal even naar de ingang bij het terras. Hij lijkt even te checken of hij gezien wordt, of de kust veilig is. Hij denkt van wel, want hij gaat ervoor. Toch scheelt het maar weinig, want de eigenaresse probeert hem nog tegen te houden.