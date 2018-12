Brandstichting in zeilboot bij WSV De Pettelaer

Een oplettende vrijwilliger voorkwam erger, maar deze brandstichting had flink uit de hand kunnen lopen. Help om de daders te vinden.

Omschrijving

Op dinsdag 30 januari rond 15.00 uur liepen er 2 jongemannen bij het terrein van de watersportvereniging aan de Zuiderplas. Een van beiden betrad het terrein met een fles met een gele vloeistof in zijn handen. Hij liep naar een van de boten en liep uit beeld. Een vrijwilliger van de watersportvereniging, die ter plaatse aanwezig was, bemerkte een brandlucht en zag een brandje op een van de zeilboten. Dit kon geblust worden. De beide jongemannen waren toen al weg. De zeilboot liep hierdoor schade op. De boot stond overigens in de nabijheid van andere boten en een opslagloods, als het vuur niet tijdig was geblust, dan had het over kunnen slaan.

Jongemannen van 16 a 18 jaar oud. De ene had een rood petje en een bruine jas en droeg een frisdrankfles met een geelachtige substantie. De andere jongen droeg een petje, een jas met een neongeel/groen/grijs camouflagepatroon. Beiden hadden een blanke huidskleur.

Wie herkent de jongemannen op de beelden?