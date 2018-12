Diefstal handtas supermarkt

In verband met een diefstal handtas zijn wij op zoek naar de vrouwen die hier gekleed zijn in het zwart/wit en in het rood. Ze zijn nu nog onherkenbaar gemaakt omdat de officier ze de kans wil geven zichzelf te melden. Doen ze dit niet dan zullen ze binnekort herkenbaar getoond worden in Bureau Brabant.

Omschrijving

Het slachtoffer deed op 24 juli rond 16:00 uur boodschappen in de Jumbo en had haar handtas aan het winkelwagentje hangen t.h.v. het kinderzitje. Al winkelend ontdekt zij even later dat haar handtas weg is.

Op camerabeelden van de Jumbo zien we dat twee onbekende vrouwen achter het slachtoffer aan lopen. Even later zien we dat één van die vrouwen (in het zwart/wit gekleed met grote schoudertas) de handtas van het slachtoffer en haar eigen grote schoudertas in haar hand heeft. De vrouw in het rood loopt achter haar aan. Als beide vrouwen langs de kassa's de winkel uit lopen, zien we dat de gestolen handtas in de grote schoudertas is gestopt.