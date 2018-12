Inbraak geldautomaat

Op 16 augustus omstreeks 03.43 uur werd geprobeerd om in te breken in een geldautomaat op het Hofplein in Grave. Waarschijnlijk werd gepoogd om de computer over te nemen om zo het geld uit de automaat te halen. We noemen dat 'jackpotting'.

Omschrijving

Om 03.40 u kwamen er 2 mannen in beeld die de boel leken te verkennen. De ene man is fors en de andere een stuk kleiner. Op de beelden is zichtbaar dat de forse man tussen 03.42 u en 03.50 u bezig is met handelingen bij de automaat. Enkele keren komt hierbij een soort soldeerbout in beeld en zijn er rookpluimpjes te zien. Om 03.49 u viel het licht bij de automaat uit . Hierna gaat de forse man weg, komt even later terug en vertrekt dan definitief. De kleinere man is niet meer in beeld verschenen, hij heeft mogelijk op de uitkijk gestaan. Er werd geen geld uit de automaat gestolen, maar de schade bedroeg enkele duizenden euro's..