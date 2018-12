Overval AH Geldrop Eindhovenseweg

Omschrijving

De man komt op 10 december 2018 rond 17:00 uur voor de eerste keer de AH binnen en koopt iets kleins wat hij cash afrekent bij de kassière.

Even later rond 19:50 uur komt dezelfde man weer binnen en bij dezelfde kassière eist hij nu geld. Ze schrikt enorm en drukt per ongeluk op de verkeerde knop zodat de kassa niet open gaat. De man wordt kwaad en roept: "Ik wil nu geld, anders blaas ik je kop eraf." Het lukt de kassière niet en ze is helemaal in paniek. Ze roept of iemand haar wil helpen, maar daar wil de man niets van weten.

Dan loopt hij naar de servicebalie en daar krijgt hij van de medewerkster wel geld uit de kassalade. Maar het is niet genoeg, hij wil meer. Hij zegt dat hij een pistool heeft, maar laat dit niet zien. Als blijkt dat er echt niet meer geld in de kassa zit, vertrekt hij uit de winkel. De medewerkers blijven allen geschrokken achter.