Overval op AH filiaal in Eindhoven

Omschrijving

Het was na sluitingstijd en medewerkers waren aan het werk. Twee van hen gingen naar buiten. Buiten stond een overvaller die bij een van de medewerkers een mes op de keel duwde. Onder bedreiging moesten de medewerkers mee naar binnen. Ze liepen naar de ruimte waar de kluis stond. De medewerkers die daar binnen waren moesten de deur openen. De overvaller nam o.a. een geldbedrag uit de kluis weg. Hierna vertrok de overvaller, hierbij schopte hij nog een medewerker die op de grond lag. Hij reed weg op een scooter die bij de achteruitgang stond geparkeerd. Hij reed over de Tartinistraat richting Bayeuxstraat.



De dader was een man, lengte ongeveer 1.80 m, leeftijd 18 a 19 jaar. Hij droeg een zwarte jas met witte pet en had een donkeren sporttas bij zich. Hij reed weg op een oud model scooter met gele kentekenplaat. De scooter werd gestart met een kickstarter.