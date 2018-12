Straatrover op badslippers verwondt oudere dame

Omschrijving

Het slachtoffer was na een bezoek aan een vriendin op weg naar huis, lopend met haar rollator. Op het Dalheimpad viel de dader haar van achteren aan. Hij duwde de vrouw naar de grond, greep haar handtas van de rollator en ging ervandoor.



Badslippers

De straatrover is gezien door een getuige. Hij droeg een trainingsbroek en -jack die niet bij elkaar leken te horen. Het jack was blauw en de broek was een lichtere kleur blauw en had witte strepen. Maar het meest opmerkelijk was het schoeisel van de dader: badslippers met daarin witte sokken. Volgens de getuige is de dader zo’n 16 tot 19 jaar oud en heeft hij een Noord-Afrikaanse uiterlijk. Hij heeft een slank postuur, is rond 1.80 meter lang en heeft opvallend grote ogen. Zijn haar was bovenop kort en aan de zijkanten opgeschoren.



Twee tientjes

De tas die de straatrover meenam, is van zwart leer. Er zat een seniorentelefoon in van het merk Emporia en een rode knipbeurs met witte stippen. Daar zat hooguit twee tientjes aan kleingeld in.



Het is mogelijk dat de dader die spullen ergens heeft achtergelaten, maar tot nu toe zijn ze nog niet terecht