Daders gezocht overval Esso tankstation Rotterdam

Dinsdag 7 mei besteedden we aandacht aan deze zaken in Opsporing Verzocht en toonden we nogmaals de beelden. Kijk ze hieronder terug en denk mee. Deze daders moeten we vinden voor ze meer slachtoffers maken!

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien is dat hij geen handschoenen draagt en donker getint is. Het valt op dat hij een gouden tand heeft. Hij is ongeveer 1.85 lang, heeft een slank postuur. Hij draagt een zwarte jas en opvallende schoenen, vermoedelijk Nike, met rood in de zool.

Tweede overval tankstation

Een week later, vrijdag 23 november, draait de jonge medewerkster weer haar eerste avonddienst na de overval. En rond 20.00 wordt zij voor de tweede keer slachtoffer. Zij staat achter de balie en helpt een klant als twee zwartgeklede mannen opduiken uit de bosjes. De ene man blijft tussen de schuifdeur staan, de ander loopt naar de balie en wederom ziet het meisje een vuurwapen op zich gericht. De mannen gaan er vandoor met een geldbedrag. De medewerkster wordt opgevangen door haar collega’s die verderop in de zaak stonden en gelijk weer de politie alarmeren. De daders worden dan echter niet meer gevonden.

Derde overval: Poolse supermarkt

Twee weken na de tweede overval, vrijdag 7 december, deden twee gewapende mannen rond 19.45 uur met bivakmutsen een poging om de lokale supermarkt Ich Troje aan de Dordtsestraatweg te overvallen. Dader 1 had een vuurwapen in zijn handen en dader 2 droeg een tas bij zich.

De eigenaar van de zaak was echter niet van plan om mee te werken, pakte een mes en wees daarmee naar de daders. Die kozen het hazenpad. De mannen verlieten de winkel zonder buit.

In het onderzoek dat direct volgde, viel het de rechercheurs op dat de camerabeelden en beschrijvingen van getuigen erop wijzen dat de kleding van de daders zeer sterk overeenkomt met die van de daders van de overval van 23 november. De politie houdt er dan ook sterk rekening mee dat de overvallers van het tankstation ook verantwoordelijk zijn voor die op de supermarkt.

Alles op alles

Na de overvallen zetten we alles op alles om deze mannen van de straat te krijgen. Ook in het tankstation zijn direct maatregelen genomen om te voorkomen dat de dader of daders nóg een keer zouden toeslaan. Dat is helaas niet gelukt. Zaterdag 4 mei sloegen wederom twee daders rond 22.30 uur toe. Het is niet duidelijk of het om dezelfde mannen gaat, maar we zoeken uiteraard ook getuigen van deze overval.