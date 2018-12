Man (76) gewelddadig overvallen en beroofd van spaargeld

Een 76-jarige man is maandagavond 5 november gewelddadig overvallen in zijn eigen woning aan de Valkeniersweg. Nadat ze zijn spaargeld hebben gevonden, in een karakteristieke envelop, laten zijn belagers hem zwaargewond achter. Het onderzoek leidde nog niet tot de aanhouding van de daders. Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Omschrijving

Terwijl het slachtoffer die avond rustig tv kijkt, staat er rond 20.15 uur ineens een man op zijn ramen te kloppen. De man lijkt hem duidelijk te willen maken dat hij sleutels heeft gevonden. De bewoner probeert hem weg te jagen, maar de man geeft niet op. Met het voornemen hem weg te sturen, opent de bewoner de voordeur.

Direct wordt hij gewelddadig overmeesterd. Zijn belager blijkt niet alleen, want vanaf de stoep komt een tweede man de woning binnenlopen. Terwijl hij om hulp schreeuwt, wordt het slachtoffer meerdere keren geslagen en geschopt. Ook bedreigt een van de mannen hem met een vuurwapen. Om zijn geschreeuw te dempen, gooien ze een jassen over de man heen.



Appeltje voor de dorst

Het slachtoffer bewaarde als appeltje voor de dorst ook spaargeld in zijn woning. Nadat de daders dat geld in een envelop hebben gevonden, laten ze de man achter. Het is onduidelijk hoe de mannen van het spaargeld af wisten.

Mogelijk is het mensen opgevallen dat personen in hun omgeving na maandagavond 5 november opeens over een aanzienlijk bedrag beschikten.



Groene envelop

Het slachtoffer had zijn spaargeld weggestopt in een groene envelop; dezelfde als op deze getoonde foto.



Deze envelop is voor de daders waardeloos, mogelijk hebben ze hem daarom ergens weggegooid of achtergelaten. Heeft u deze envelop ergens zien liggen? Geef het door aan de politie.



Rondgehangen

Gezien het tijdstip en de ligging van het huis, vermoedt de politie dat de mannen een tijdje hebben rondgehangen bij de woning. Het team komt daarom graag in contact met mensen die mogelijk iets is opgevallen op de Valkeniersweg.

De verdachten zijn er na de overval rennend vandoor gegaan richting de Dordtsestraatweg. Mogelijk waren ze in het gezelschap van een derde persoon. De politie weet niet of de mannen een vervoersmiddel klaar hadden staan; het is ook mogelijk dat ze in de buurt wonen.

De daders zijn waarschijnlijk tussen de 20 en 30 jaar oud. Beide mannen hebben een donkere huidskleur en kroeshaar. Ze zijn ongeveer 1.75m lang. Een van de mannen droeg vermoedelijk een groen vest van het merk Nike. Zijn handlanger droeg donkere kleding.