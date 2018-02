Belangrijke getuigen gezocht na dodelijk steekincident

Leeuwarden – In het onderzoek naar het dodelijk steekincident op het Jacobijnerkerkhof wil het onderzoeksteam in contact komen met een vier onbekende getuigen. Het steekincident vond plaats op dinsdagavond 10 oktober 2017.

Omschrijving

Zwaar gewonde man gevonden

Voorbijgangers vonden die bewuste avond een zwaar gewonde 35-jarige man op straat. Hij bleek te zijn neergestoken. De hulpdiensten werden door hen gealarmeerd. Alles werd gedaan om het leven van de 35-jarige man te redden. Helaas overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Op woensdagavond 11 oktober kon het onderzoeksteam in deze zaak een 38-jarige inwoner van Leeuwarden aanhouden. Deze verdachte zit nog altijd vast.



Identiteit getuigen

Het onderzoek naar het steekincident is nog niet afgerond. Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met vier getuigen van wie de identiteit niet bekend is. Het gaat hier om drie fietsers en één voetganger. Een beveiligingscamera in de Monnikemuurstraat filmde deze getuigen op dinsdagavond 10 oktober rond 22.30 uur vlak voor het steekincident op het Jacobijnerkerkhof.

Uit privacy overwegingen zijn de gezichten van de getuigen onherkenbaar gemaakt.



Signalement getuige 1

Man

kort zwart haar

donker gekleed

reed op een fiets met grijze fietstassen



Signalement getuige 2

Man

zeer waarschijnlijk brildragend

Droeg een grijze jas en blauwe broek

Deze getuige fietste om 22.32 uur over de Monnikemuurstraat in de richting van het Jacobijnerkerkhof. Op het einde van de Monnikemuurstraat had deze fietser volgens de camerabeelden de intentie om rechts af te slaan naar het Jacobijnerkerkhof maar veranderde plotseling zijn rijrichting en sloeg op het laatste moment af naar Bij de Put.

Signalement getuige 3

Voetganger

Vrouw

Droeg een lange donkerkleurige jas met hieronder een blauwe jurk met witte vlakken.

In haar linker hand droeg zij een blauwkleurige sjaal en grijze tas.



Signalement getuige 4

Man

Droeg een donkerkleurige jas tot over de middel

Groene trui

Donkerkleurige broek

Reed op een fiets met lichtkleurige fietstassen.



Het onderzoeks team wil graag in contact komen met deze getuigen. U kunt daarvoor bellen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook als u andere informatie over deze zaak heeft, en nog niet met de politie hebt gesproken, dan wordt u opgeroepen omdat alsnog te doen. Dat kan eveneens via bovenstaande telefoonnummers.