Drietal gezocht voor zware mishandeling man

Laatste update: 27-02-2018 | 13:11 Zaaknummer: 2018000419 Datum delict: 01-01-2018 Plaats delict: Bemmel

De politie doet onderzoek naar de mishandeling van een man in Bemmel. De man is met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis opgenomen. Het slachtoffer, een 49-jarige man uit Haalderen, liep nieuwjaarsnacht rond 01.45 uur met zijn vrouw en zoon over de Van Nispenlaan in Bemmel. Ongeveer ter hoogte van de achterzijde van het Overbetuwe College waren drie jongemannen vuurwerk aan het afsteken. Op een gegeven moment gooiden de mannen vuurwerk in de richting van het gezin. De man maakte hier een opmerking over waarop hij direct hard werd geslagen. De man kreeg meerdere klappen en schoppen tegen zijn hoofd.