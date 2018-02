Man zwaargewond bij woningoverval

Laatste update: 26-02-2018 | 16:42 Zaaknummer: 2017390072 Datum delict: 22-08-2017 Plaats delict: Bemmel

Op dinsdagochtend 22 augustus rond 01.40 uur raakt een 36-jarige man zwaar gewond bij een overval in zijn woning aan de Flierenhofstraat in Bemmel. Hij heeft die avond een 23-jarige vriendin op bezoek. Zij blijft gelukkig nagenoeg ongedeerd. Eén van de mannen door wie hij die avond wordt overvallen en mishandeld is opvallend lang en dun.