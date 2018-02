Onbekende vrouw steelt speaker uit winkel

Laatste update: 07-02-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2017472542 Datum delict: 05-10-2017 Plaats delict: Apeldoorn

Op donderdagmiddag 5 oktober pleegt een onbekende vrouw een winkeldiefstal in een winkel aan De Voorwaarts. De vrouw, die in gezelschap was van een man, haalt een speaker uit het schap en neemt deze de winkel uit zonder af te rekenen. De vrouw en de diefstal staan duidelijk op bewakingsbeelden.