Pinpas gestolen tijdens babbeltruc

Omschrijving

De vrouw wil graag gebruik maken van het toilet, de man vraagt of hij wat water kan krijgen. Dan vertrekt het stel weer. Vermoedelijk heeft men in deze korte tijd kans gezien de pinpas van het echtpaar te stelen. Korte tijd later wordt er een groot geldbedrag van de rekening van het echtpaar afgeschreven. Het onbekende stel dat in de woning was, staat op de bewakingsbeelden van de bank. Ook staat het stel op de bewakingsbeelden van de supermarkt waar het echtpaar de boodschappen deed. Vermoedelijk heeft men daar de pincode afgekeken.