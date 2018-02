Zakkenrolster verdacht van zeven diefstallen

Een onbekende vrouw maakt zich in 2017 meerdere malen schuldig aan zakkenrollen. Van drie zaken zijn duidelijke beelden beschikbaar, die worden hieronder beschreven. Dezelfde onbekende vrouw is verdachte in soortgelijke zaken in Groenlo, Lichtenvoorde (2x) en Winterswijk.

Omschrijving

>> Zakkenrollen bij de Lidl in Lochem

Op 30 november wordt de portemonnee weggenomen van een winkelende vrouw. Als zij zich bukt om wat uit een schap te pakken, neemt een onbekende vrouw de portemonnee weg uit de tas die in het winkelwagentje staat.

2017557677

>> Zakkenrollen bij juwelier in Apeldoorn

Op dinsdag 5 december is een vrouw bij een juwelier aan de Hoofdstraat ringen aan het passen, samen met een medewerker. Zij zet daarbij haar tasje even naast zich neer. Als zij wil afrekenen blijkt haar portemonnee weg te zijn. Op beelden is te zien dat een onbekende vrouw met haar hand in de tas van het slachtoffer zit.

2017559826

>> Zakkenrollen bij kledingzaak in Apeldoorn

Op 5 december wordt de portemonnee van een vrouw uit haar tas gestolen in een modezaak aan de Deventerstraat. Deze had zij op een tafel gezet naast het pashokje terwijl zij kleding aan het passen was. Haar moeder bleef naast deze tafel staan. Een onbekende vrouw heeft toch kans gezien om de portemonnee uit de tas te halen, hetgeen te zien is op bewakingsbeelden.

2017559832