Diefstal pinpas 86 jarige vrouw

Omschrijving

Als ze thuis komt wordt ze aangesproken door twee vrouwen die een klontje suiker wilden ivm diabetes. Later ziet ze dat haar pinpas niet meer in haar portemonnee zit. Ze gaat terug naar de Primera, maar daar was niets gevonden. Na een telefoontje met de ING bleek dat inmiddels al € 900 van haar rekening was gepind. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw bij de Primera in de gaten werd gehouden door twee verdachten, vermoedelijk dezelfde vrouwen die later bij haar huis om een klontje suiker vroegen.