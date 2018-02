Diefstal portemonnee in supermarkt

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op 20 januari is een vrouw aan het winkelen bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat.

Omschrijving

Ze hangt haar afgesloten boodschappentas aan het handvat van de winkelwagen. Op enig moment ziet ze dat de rits van haar tas open staat en dan blijkt haar portemonnee weg te zijn. Op bewakingsbeelden is te zien dat de vrouw bij binnenkomst in de winkel meteen gevolgd wordt door een man die later de rits van haar tas opent en de portemonnee wegneemt.