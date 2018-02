Diefstal portemonnee uit kinderwagen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Ze ziet dat ze hierbij gevolgd wordt door een oudere man. Haar kind zit in de kinderwagen met daarop haar tas. Als ze die even alleen laat om een product uit het schap te pakken doet de man een greep in haar tas en steelt haar portemonnee. Van de man zijn duidelijke beelden.