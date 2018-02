Onbekende man winkelt met pinpas bejaarde vrouw

Omschrijving

Dit doet hij in winkels in Hengelo (ov), Deventer, Amsterdam en Muiden. Hij koopt er verschillende spullen zoals dure kleding en elektronica ter waarde van ruim €7000,- mee. De onbekende man, die een opvallende tatoeage in zijn nek heeft, is bij het afrekenen in verschillende winkels gefilmd door bewakingscamera’s.