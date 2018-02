Poging inbraak tankstation

Laatste update: 22-02-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2017453464 Datum delict: 29-09-2017 Plaats delict: Wesepe

Op 29 september is geprobeerd in te breken bij een tankstation aan de Raalterweg. De twee verdachten zijn met een auto aan komen rijden en een van hen probeert met een klein breekijzer de toegangsdeur tot de shop te forceren maar dat is niet gelukt. Er zijn beelden waarop de verdachten zijn te zien.