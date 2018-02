Woningoverval

Laat het ons weten via het tipformulier.

De onbekende man die voor de deur staat drukt zijn hand op de mond van het slachtoffer en duwt hem naar binnen. Hij bedreigt hem dat hij hem zal vermoorden als hij de politie belt. De dader vraagt het slachtoffer vervolgens naar 'het geld' en vlucht daarna weg over de galerij van de flat.

Vragen

Wie kent of herkent de man van de beelden of heeft informatie over deze overval?