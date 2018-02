Zakkenrollerij

Omschrijving

Als de vrouw even later een winkelwagentje buiten bij de Jumbo wil pakken valt haar op dat diezelfde twee dames opnieuw naast haar staan. Ze lopen weg en even later wordt het slachtoffer aangesproken door een mevrouw met de vraag of ze haar portemonnee nog wel heeft. Die mevrouw had namelijk gezien dat de twee dames het slachtoffer hadden aangestoten (wat deze niet had gemerkt). De portemonnee van het slachtoffer bleek inderdaad gestolen te zijn.

Eerder op die dag is in Losser een straatroof gepleegd en het ging daarbij om dezelfde daders.