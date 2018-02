Zakkenrolsters pinnen met gestolen pinpas

Omschrijving

Hier voelde ze in het gangpad iets tegen haar aan komen en zag een onbekende vrouw. Later blijkt dat deze zelfde vrouw een paar honderd euro pint met haar pinpas. De vrouw, die in het gezelschap was van een onbekende man, is zowel in de winkel als bij de pinautomaat vastgelegd door bewakingscamera’s.

Op maandagochtend 18 december doet 70-jarige vrouw boodschappen bij diverse winkels in Hardenberg. Als laatste pint ze haar boodschappen een winkel aan de Smedrijstraat. Bij haar auto aangekomen wordt ze aangesproken door twee onbekende vrouwen. Ze vragen de weg naar het ziekenhuis. Later mist ze haar pinpas en komt tot ontdekking dat er €1250 is gepind. Van de onbekende pinster zijn bewakingsbeelden.