Zware mishandeling in Amersfoort

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 7 februari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt in de nacht van 8 juli 2017. Als een jongeman samen met een groep vrienden in het centrum van de stad een verjaardag viert, ontstaat op een gegeven moment een woordenwisseling met een andere jongeman. Die laat er geen gras over groeien en deelt een harde kaakslag uit. Het gebeurt voor een café in de Lavendelstraat. Het slachtoffer heeft zes weken lang alleen vloeibaar voedsel kunnen eten. De dader is vastgelegd door een bewakingscamera.

